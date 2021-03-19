 

Улицу у посольства США в Москве переименуют в честь Ли Харви Освальда

19.03.2021, 15:31, Разное
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Топонимическая комиссия Москвы приняла решение о переименовании Большого Девятинского переулка, в котором находится здание посольства США. Новая улица будет носить имя американского коммуниста и общественного деятеля Ли Харви Освальда.

По мнению городских властей, американец является важной исторической фигурой для России и для самой Москвы. Изначально планировалось установить памятник Освальду перед посольством США, но мэр города Сергей Собянин посчитал, что личность таких масштабов как Освальд заслуживает большего.

«Мы решили отдать дань уважения человеку, который очень любил наш город. Можно однозначно сказать, что Ли Харви Освальд был патриотом двух стран: США и СССР. Он родился и вырос в Америке, потом несколько лет провел в Советском Союзе. В его жизни был период, когда он некоторое время жил в Москве и этим обусловлено наше желание назвать его именем улицу. К тому же мне кажется, что наши дети стали забывать героев прошлого. Этим переименованием мы хотим отметить личный вклад Ли Харви Освальда в развитие американо-советских отношений», — сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что переименование улицы было запланированным и никак не связано с высказываниями некоторых политических лидеров. На улице уже начались активные монтажные работы по установке табличек с новым названием улицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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