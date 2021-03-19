Мария Кончаловская, Денис Шведов, Саша Лусс и другие на премьере фильма “Мой год в Нью-Йорке”

Вчера в легендарном кинотеатре “Иллюзион” по случаю его 55-летия состоялась российская премьера фильма канадского режиссера Филиппа Фалардо “Мой год в Нью-Йорке”. Гостями показа стали Денис Шведов, Янина Студилина, Мария Кончаловская, Елена Крыгина, Ксения Соловьева, Вика Газинская, Константин и Елена Ремчуковы, Наташа Максимова, Полина Аскери, Марианна Максимовская, Артем Королев, Саша Лусс и другие.

Саша Лусс Янина Студилина Денис Шведов с женой Елена Крыгина Анна Бегунова и Дмитрий Власкин

Перед показом на сцену кинотеатра вышли Светлана Максимченко, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ, и Елена Филатова, генеральный директор Госфильмофонда.

Поздравляю всех нас с юбилеем кинотеатра “Иллюзион”. 18 марта 1966 года здесь прошел премьерный показ фильма Сергея Эйзенштейна “Броненосец “Потемкин”. Мы счастливы, что этот кинотеатр сохранился и все это время был площадкой для показа премьер и архивного кино – наследия отечественной кинематографии, – сказала Максимченко. – Мы надеемся, что на этой площадке продолжат выходить знаковые премьеры российского и зарубежного кино, и мы будем проводить фестивали и специальные показы – представлять уникальную коллекцию Госфильмофонда, аналогов которой нет во всем мире.

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке в 90-х годах. В нем бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача – она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке – великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

Полина Аскери и Вика Газинская Анжелика Каширина Константин и Елена Ремчуковы Ксения Соловьева Рената Пиотровски Артем Королев Марианна Максимовская