 

Fox News: Путин открыто глумится над Байденом сделав ему унизительное предложение – “[открытые] дебаты”

19.03.2021, 15:20, Разное
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Ведущий Fox News Шон Хэннити предупреждает, что противники Америки “отнюдь не разделяют чересчур оптимистичного взгляда [американцев] на  Джо Байдена”

By Charles Creitz | Fox News

Шон Хэннити размышляет, действительно  ли,  учитывая неоднократные оплошности Байдена,  страной управляет вице-президент Харрис.

Президент РФ Владимир Путин «открыто издевается над президентом Соединенных Штатов для собственного удовольствия, – сказал в четверг телезрителям ведущий Fox News Шон Хэннити, – и  я как житель Америки, честно говоря, нахожу это унизительным».

Ведущий   программы «Hannity» размышлял  о  том, что эпизодические  упоминания президентом  Байденом Камалы  Харрис как  «президента  Харрис» представляют собой моменты истины.

«В конце концов, Камала Харрис принимала все звонки  мировых лидеров и еженедельно проводит встречи с госсекретарем», – сказал он. «Так может быть, это все-таки администрация Харрис».

Затем Хэннити спросил: «С какой стати  Владимиру Путину вызывать  Джо Байдена   на  срочные  дебаты, не давая  ему времени на подготовку?….. О чем я говорю? … Если сравнивать  с  Джо Байденом  2012-го    или  даже 2016-го  года,  сегодняшний Джо Байден выглядит чрезвычайно слабым, немощным,  зачастую – растерянным, и, да, у него  проблемы  с  восприятием. Это очевидно. Не надо большого ума чтобы понять это “.

«Вот в чем проблема, которая касается всех нас», – сказал ведущий позже в своем монологе. «В этом мире много злых актеров, много враждебных режимов, таких как путинская Россия, муллы в Иране, такие как президент Си и Китай, такие как Северная Корея и Ким Чен Ын. Угадайте, что  происходит? Они не разделяют нашего чересчур оптимистичного взгляда на  Джо Байдена. Они изучают Джо Байдена  и наблюдают  за нашими действиями каждый день.

«Все враги Америки, все враждебные акторы мира, они видят то, о чем мы говорим  открыто. Что  у  Джо Байдена  проблемы,  что он  сегодняшний –  это  своего рода  пустая оболочка  его прежнего я из  прошлых  лет, которая  явно  очень тяжело  трудится  только чтобы  добраться  до  очередного  уикенда

«Теперь мы собираемся задать очень  важный вопрос: хорошо ли это для страны? Хорошо ли это для свободного мира? Ответ на этот вопрос также очевиден: ни в малейшей степени».

«Вот почему, – заключил ведущий, – кандидату никогда нельзя позволять прятаться  в своем бейсменте  всю  [избирательную]  кампанию и никогда не задавать ему сложные вопросы».



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