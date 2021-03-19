Политтехнолога Килимника объявили в розыск в США. Разведка считает, что он вмешивался в выборы вместе с Деркачем

Российский бизнесмен, политтехнолог Константин Килимник объявлен в розыск. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

В посольстве сообщили, что Федеральное бюро расследований США объявило Килимника в розыск за препятствование правосудию и сговор в препятствовании правосудию. Федеральный ордер на его арест был выдан в июне 2018 года. За информацию, которая может помочь арестовать его, объявлена награда до $250 тыс.

Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем і іншими пов’язаними з російською розвідкою особами, він намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв’язкам * з * . https://t.co/SHXXMqdXPk pic.twitter.com/ZOfCQe0vDZ

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

AP, ссылаясь на документы следствия по делу американского политтехнолога Пола Манафорта, писало, что Килимник помогал разрабатывать стратегии для клиентов в РФ и Украине. Среди них, в частности, были российский бизнесмен Олег Дерипаска и другие богатые россияне, тесно связанные с Путиным.

8 июня 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Килимнику заочные обвинения в препятствовании правосудию.

В докладе офиса директора Национальной разведки США, который опубликовали 15 марта 2021 года, говорится, что сеть российских агентов влияния, включая Килимника, действовала и в период следующих выборов в США, в 2020 году.

Американская разведка подозревает его во вмешательстве в выборы в США и попытках навредить связям США и Украины. По ее данным, Килимник действовал заодно с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем и другими лицами, связанными с ФСБ.

“Деркач, Килимник и аффилированные с ними люди использовали влиятельных людей в Штатах, чтобы через медиаканалы доносить свои нарративы до американских чиновников и аудитории”, – сказано в тексте доклада.

В США намерены ввести санкции против РФ и других стран за вмешательство в выборы в США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что американская разведка не нашла никаких признаков причастности украинского правительства к мероприятиям против США, и заявил об “очередном громком фиаско РФ”.

Посольство России в США назвало доклад американской разведки “набором безосновательных обвинений”.

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