Сотрудники “Укрзалізниці” планируют забастовку с остановкой всех видов перевозок – нардеп

Сотрудники “Укрзалізниці” планируют забастовку с полной остановкой всех видов перевозок, заявила 18 марта в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке “Укрзалізниці”, нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина.

Накануне прошло очередное заседание комиссии, в ходе которого состоялась встреча с профсоюзами железнодорожников. При этом уволенный с должности главы правления компании Владимир Жмак не смог присутствовать, так как получил положительный результат теста на коронавирус.

По словам нардепа, трудовой коллектив компании “в отчаянии”, поэтому через две недели планируется крупная забастовка.

“Цель ВСК – исследовать “вклад” каждого руководителя “УЗ”, наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение “Укрзалізниці” до критического состояния. Напоминаю, что ВСК будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность “Укрзалізниці” в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния”, – подчеркнула Гришина.

Также она добавила, что на следующее заседание комиссии пригласят руководителей Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

“Главный общий вопрос: почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственности за критическое состояние УЗ?” – резюмировала нардеп.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/3811427735619718

27 января Верховная Рада создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”.

В пояснительной записке к принятому парламентом постановлению сказано, что в 2019 году “Укрзалізниця” показала “наихудшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности”.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

—