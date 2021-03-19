 

В дело против экс-министра транспорта Рудьковского внесли показания экстрасенсов – юрист

19.03.2021, 15:12, Новости дня
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В уголовном деле экс-депутата и экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого обвиняют в похищении народного депутата от “Слуги народа” Олега Семинского, есть свидетельства экстрасенсов, пишет издание “Цензор.НЕТ” в статье “Слуга народа Семинский обвинил Рудьковского в своем похищении: как идет война за 150 миллионов долларов”.

“Например, там есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского”, – цитирует сайт адвоката юридической компании “Катеринчук, Моор и партнеры” Николая Катеринчука, который ознакомился с делом.

Также досудебное расследование пришло к выводу, что “Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах”, говорится в публикации.

Семинский обвиняет Рудьковского в своем похищении. По информации “Цензор.НЕТ”, причина конфликта – в претензиях Семинского на долю в компании “Нефтегаздобыча” стоимостью $150 млн. 

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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