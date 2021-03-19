Зеленский ввел в состав СНБО главу Минцифры Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Соответствующий указ №102/2021 “Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины” опубликован на сайте главы государства 19 марта.

“Согласно ч.4 ст.107 Конституции Украины постановляю… Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича”, – говорится в указе Зеленского.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

По информации Liga.net, Федоров руководил digital-направлением предвыборной кампании Зеленского в 2019 году.

СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

Сейчас СНБО состоит из 21 члена. Его возглавляет президент Украины. Секретарем ведомства является Алексей Данилов. Кроме назначенных сегодня чиновников, в состав СНБО входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и другие.

Последний раз Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину.

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