Адмирал Евменов назвал срок заложения двух подводных ракетоносцев для ВМФ

Адмирал Николай Евменов, который является главнокомандующим флота РФ, назвал срок заложения пары подводных ракетоносцев для ВМФ. По его словам, с крейсерами «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» это произойдет в мае 2021 года.

Заложение двух ракетоносцев стратегического назначения, которые относятся к проекту «Борей-А», планируется в машиностроительном предприятии оборонного комплекса «Севмаш». Николай Евменов сообщил, что флоту их передадут в 2026-2027 годах. Каждая из субмарин оснащена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

Как пишет издание «Политэксперт», ракетоносец «Дмитрий Донской» перейдет от предыдущей версии атомного крейсера. Его целью является продолжение испытаний нового технического оснащения и системы вооружения в статусе «номерной» подводной лодки.

По поводу проекта «Борей» адмирал отметил, что проектирование и строительство подводных лодок этой серии играет для государства огромную роль. В каждом последующем корабле разработчики могут воплощать обновленные технологические решения. Это позволяет не только «идти в ногу» с мировым научно-техническим прогрессом, но и в некоторых вопросах опережать его в сфере подводного кораблестроения.