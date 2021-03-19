Британский The Spectator перечислил главные недостатки премии «Оскар»

Кинокритик из британского издания The Spectator перечислил недостатки современной премии «Оскар». Он считает, что на церемонии перестали вручать награду за достижения в области киноискусства, вместо этого поощряется следование мировым трендам.

Многие талантливые режиссеры, среди которых можно обнаружить Стэнли Кубрика, Дэвида Линча, Андрея Тарковского или Сергея Эйзенштейна, создали прекрасные фильмы, но не смогли завоевать «Оскар». Но те картины, которым место не на большом экране, наоборот, завоевывают престижные награды. Происходит это, по словам автора The Spectator, из-за того, что в них присутствуют представители меньшинств, за права которых борется киноакадемия.

Так, на возросшей волне феминизма все чаще номинируют женщин-режиссеров, а также представителей этнических меньшинств. Вопрос о том развивают ли их работы искусство в целом, уходит на второй план. Журналист полагает, что продолжающиеся споры о недостаточном количестве «меньшинств» в кино преувеличены. С каждым годом их количество только растет. Но автор все же согласен, что даже с этими недостатками премия «Оскар» сегодня остается самым зрелищным шоу в мире кинобизнеса. В 2021 году награду киноакадемия будет вручать в апреле.

Источник: inosmi.ru