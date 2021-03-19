 

Познер назвал слова Байдена о Путине “колоссальной глупостью”

19.03.2021, 15:06, Разное
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Американский лидер накануне жестко высказался о российском коллеге. Президент США назвал Владимира Путина “убийцей” и обвинил Кремль в попытках повлиять на исход выборов в 2020 году. В разговоре с ABC News Джо Байден также заверил, что привлечет Москву к ответственности за преступления.

Выпад американского президента оценил Владимир Познер. Журналист считает, что таким образом Байден отрезает любые пути к какому-либо диалогу с Путиным. “Я оцениваю это как колоссальную глупость с его стороны”, – приводит слова эксперта “Комсомольская правда”.

Познер назвал выступление Байдена необдуманным. Журналист не исключил, что после такого оскорбления переговоры на высшем уровне, в том числе и по поводу сокращения ядерного вооружения, будут отменены. “Идиотское высказывание”, – подчеркнул он.

Ранее “Дни.ру” написали, как президент России отреагировал на интервью Джо Байдена. Владимир Путин пожелал коллеге крепкого здоровья и добавил, что каждый склонен видеть в окружающих собственные качества. Также политик предложил лидеру США поговорить в режиме онлайн.

Примечательно, что Джо Байден предпочел не никак не ответить на предложение Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что дискуссия в ближайшие дни невозможна, так как президент отправится 19 марта в Джорджию и будет очень занят.



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