 

В Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса

19.03.2021, 15:04, Новости дня
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Третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе, сообщил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

Аншобер сообщил на пресс-конференции в Вене, что «вся Европа уже в третьей волне», в том числе и Австрия, «это очевидно и совершенно однозначно», передает ТАСС.

Он добавил, что во многих регионах Европы третья волна ощущается очень интенсивно.

«Особенно затронутые регионы – мегаполис Париж, мегаполис Прага. Венгерские регионы, как вы знаете, там сейчас шкала (заболеваемости) растет чрезвычайно», – отметил министр.

Аншобер добавил, что такая же ситуация наблюдается вокруг Хельсинки и его пригородов, а также некоторых других регионов Европы.

«На эти обострения надо реагировать», – сообщил министр.

По его словам, Австрия приближается к загрузке больничных палат интенсивной терапии, которая наблюдалась осенью 2020 года. Число заболевших за сутки в стране возросло на 3 тыс. 515 человек и достигло 508 тыс. 96 человек. Из них 468 тыс. 275 зараженных выздоровели. За сутки 42 человека с положительным анализом на коронавирус умерли. Общее число умерших за все время пандемии возросло до 9 тыс. 24.

Ранее в ВОЗ заявили, что число заражений коронавирусом в РФ снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.

До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.

9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.



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