Обнаружен маскирующийся под Clubhouse для Android вирус

Специалисты разработчика антивирусов ESET обнаружили новый троян, маскирующийся под приложение Clubhouse для операционной системы Android, в то время как соцсеть доступна только на смартфонах с iOS.

«Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение», – передает РИА «Новости» слова исследователя ESEТ Лукаша Стефанко.

Эксперты назвали новый вирус BlackRock. Они пояснили, что троян может получать доступ к данным для входа в различные онлайн-сервисы. BlackRock при запуске приложения отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе, однако вместо входа пользователь передает свои учетные данные. Вирус может похищать данные для входа в Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank, уточняется в сообщении.

На прошлой неделе социальная сеть Twitter анонсировала запуск аналога Clubhouse.

В феврале об опасности Clubhouse предупреждало Роскачество.