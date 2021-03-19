 

Обнаружен маскирующийся под Clubhouse для Android вирус

19.03.2021, 15:04, Новости дня
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Специалисты разработчика антивирусов ESET обнаружили новый троян, маскирующийся под приложение Clubhouse для операционной системы Android, в то время как соцсеть доступна только на смартфонах с iOS.

«Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение», – передает РИА «Новости» слова исследователя ESEТ Лукаша Стефанко.

Эксперты назвали новый вирус BlackRock. Они пояснили, что троян может получать доступ к данным для входа в различные онлайн-сервисы. BlackRock при запуске приложения отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе, однако вместо входа пользователь передает свои учетные данные. Вирус может похищать данные для входа в Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank, уточняется в сообщении.

На прошлой неделе социальная сеть Twitter анонсировала запуск аналога Clubhouse.

В феврале об опасности Clubhouse предупреждало Роскачество.



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