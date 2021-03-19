 

Малайзия потребовала от дипломатов КНДР покинуть страну

19.03.2021, 15:04, Новости дня
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Малайзия назвала неуважительным решением КНДР разорвать двусторонние дипломатические связи и потребовала сотрудников северокорейского посольства в течение 48 часов покинуть страну.

«Малайзия глубоко сожалеет о решении КДНР от 19 марта разорвать дипломатические отношения. Мы осуждаем это решение и считаем его недружественным и неконструктивным, игнорирующим дух взаимного уважения и добрососедских отношений между членами международного сообщества», – указывается в сообщении, передает ТАСС. 

Отмечается, что правительство Малайзии требует в течение 48 часов покинуть территорию страны всех сотрудников посольства КНДР и членов их семей. 

В пятницу власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег. По версии Вашингтона, обвиняемый причастен к пересылке предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН.



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