Малайзия потребовала от дипломатов КНДР покинуть страну

Малайзия назвала неуважительным решением КНДР разорвать двусторонние дипломатические связи и потребовала сотрудников северокорейского посольства в течение 48 часов покинуть страну.

«Малайзия глубоко сожалеет о решении КДНР от 19 марта разорвать дипломатические отношения. Мы осуждаем это решение и считаем его недружественным и неконструктивным, игнорирующим дух взаимного уважения и добрососедских отношений между членами международного сообщества», – указывается в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что правительство Малайзии требует в течение 48 часов покинуть территорию страны всех сотрудников посольства КНДР и членов их семей.

В пятницу власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег. По версии Вашингтона, обвиняемый причастен к пересылке предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН.