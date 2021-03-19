 

Мнение: Ловушка для Путина

19.03.2021, 14:56, Разное
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Лично Путин подтвердил абсолютную липовость уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил по которому фигурантов держат под домашним арестом.

Путин вчера доказал, что в Москве уже нет никакой угрозы заражения коронавирусом.

Иначе Путин не приехал бы в переполненные Лужники. Да и никому в голову не пришла бы мысль подвергать людей риску и собирать их в Лужниках, если бы была хоть малейшая угроза заражения коронавирусом.

А еще Путин вчера вызвал Байдена на дебаты. И выглядело это очень забавно.

Не думаю, что Байден снизойдет до дебатов с Путиным.

Но вызвав Байдена на дебаты, Путин де-факто загнал себя в ловушку. Потому что, заявил всему миру, что он политик, открытый для диалога.  И не только с Байденом…   И мне интересно, как будет выкручиваться Кремль, если президента России вызовет на дебаты, к примеру, президент Украины?  Владимир Путин согласится на дебаты с Владимиром Зеленским? Или забздит и  уклонится?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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