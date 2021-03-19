Ну что, допрыгались? – Личное мнение

С июня Евросоюз вводит ковид-паспорта. Некоторые россияне на это отреагировали бурно и негативно: это чо нас теперь с коронавирусом в Европу не пустят?!



Типичные россияне не знают теперь, как доехать до Куршевеля. Фото: Соцсети

Да, не пустят. И не только с коронавирусом, но и без него.

И прививка Спутником, которая не одобрена регуляторами ЕС, не поможет получить зелёный ковид-паспорт.

Основанием для выдачи документа является один из трёх возможных вариантов:

1) Прививка одобренной вакциной.

2) Отрицательный мазок ПЦР.

3) Справка о перенесённом заболевании.

При этом, все вышеперечисленные пункты касаются только граждан ЕС. Справки из районной Серпуховской или Пензенской поликлиник от гражданина России рассматриваться, естественно, даже не будет.

Получается, что и в этом году в Сочи снова шабаш на весь турсезон. Граждане возмущены. Дискриминация, сегрегация, кричат уставшие от красот Средней полосы России и захватывающих дух чудес Краснодарского края соотечественники.



Фото: Соцсети

А я считаю, что такой паспорт — лучший вывод из прошедшей пандемии. И нам, в России, тоже нужен такой.

Я бы вообще ввела паспорта здоровья. Хочешь трахаться? Предъяви свежий сертификат, что нет ЗППП. На входе в метро или на вокзалы сканируй QR-код, что нет гриппа, ОРВИ и вшей.

Особенно важен паспорт здоровья при прохождении погранконтроля.

Дружок мой один в Африку корреспондентом летал — в самую эпидемию. Говорю ему — заразу не привези старой маменьке — с мамой живёт. А он обиделся, третий год дуется, будто я что-то плохое ему сказала. С Потупчик стал лобызаться в дёсны — это правильно.

Пандемия показала, что рассчитывать на сознательность масс неразумно. Наверное, мы так устроены — не думаем ни о своём здоровье, ни окружающих. А раз так, значит задача государства — ради нашей же безопасности! — выдать каждому сертификат здоровья и QR-код, без которого нельзя будет лезть к другим людям.

У самих-то и мысли нет сдать анализы, пока не окажемся в реанимации.

Согласны иметь ковид-паспорт для начала?

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