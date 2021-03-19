Ученые отследили «путешествие» коронавируса из самолета в отель и дома инфицированных



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Специалисты провели тщательный геномный и эпидемиологический анализ нескольких случаев заражения SARS-Cov-2 в августа прошлого года. Более ста пассажиров самолета, прибывшего из Индии в Новую Зеландию, проходили 14-дневную изоляцию в отеле согласно карантинным правилам, действующим в этой стране.

У восьми пассажиров ПЦР-тест выявил SARS-Cov-2, и как минимум три случая имели геномную связь, то есть они заразились во время перелета друг от друга. При этом самолет был заполнен лишь на треть, инфицированных разделяли минимум два ряда и они не были знакомы друг с другом. Все пассажиры и члены экипажа носили маски.

По прибытии в Новую Зеландию пассажиры проходили карантин в отеле в отдельных номерах без балконов и не контактировали друг с другом. Однако позже у двоих человек, взрослого и ребенка, подтвердился коронавирус. Он жили по соседству с пассажиром, у которого ранее был выявлен положительный результат ПЦР-теста. Но до того, как он был помещен в изолятор больницы, он ни разу не контактировал с другими постояльцами.

Исследователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения в отеле и обнаружили, что эти трое ни разу не покидали свои комнаты одновременно и у них не было даже минимального контакта. Однако во время взятия мазка для ПЦР-тестирования был 50-секундный промежуток между закрытием двери комнаты зараженного и открытием двери в комнату взрослого и ребенка.

«Мы предполагаем, что передача инфекции произошла через аэрозоль с частицами вируса в коридоре отеля, и этому способствовало замкнутое пространство без вентиляции», написали ученые.

Все остальные постояльцы, у которых несколько ПЦР-тестов дали отрицательные результаты, успешно завершили карантин, уехали по домам и встретились со своими родными. Через некоторое время у двоих контактных лиц был выявлен SARS-Cov-2. Геномный анализ подтвердил связь с коронавирусом, выделенных у всех заразившихся во время перелета и карантина.

«Наши результаты подтверждают необходимость строгих процедур пограничного контроля для стран, стремящихся к элиминации COVID-19, а также объединения геномных и эпидемиологических данных для подробного расследования вспышек инфекции», – заключили авторы исследования.