C помощью проекта лунной станции России и Китай открыли новую эру сотрудничества в сфере космоса

Россия и Китай на днях подписали меморандум, который даёт старт планам по строительству Международной научной лунной станции (МНЛС) либо на поверхности Луны, либо на её орбите, передаёт France 24. Как отмечает французский канал, таким образом Москва и Пекин возвестили о новой эре сотрудничества между двумя странами в сфере космоса.

Возвещая о начале новой эры сотрудничества между Россией и Китаем в сфере космоса, эти страны подписали меморандум, который даёт старт планам по строительству совместной космической станции либо на поверхности Луны, либо на её орбите.

КИТАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ: В рамках создания Международной научной лунной станции (МНЛС) Китай и РФ будут использовать свой опыт в космической науке, в исследовании и развитии космической техники и технологий для совместной выработки дорожной карты по строительству МНЛС.

Запланированную станцию описывают как полноценную научную экспериментальную базу с потенциалом на долгосрочные автономные операции. Этот проект также будет включать в себя исследования и эксперименты с целью тестирования необходимых технологий для будущих пилотируемых полётов на Луну.

На заре китайской космической программы страна серьёзно зависела от российских знаний. Но после запуска своей первой пилотируемой миссии в 2003 году Китай в большинстве своём сам пролагал себе путь.

Хотя РФ — участник проекта Международной космической станции, однако её собственную космическую программу затмили программы Китая, США, Индии и других стран.

Китай уже запустил две небольшие экспериментальные космические станции, отправил луноход на обратную сторону Луны и вывел космический аппарат на опорную орбиту Марса. На этот год у КНР запланированы четыре пилотируемых полёта. Их цель — работа над первой постоянной космической станцией на орбите Земли.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.