Наличие антител от COVID-19 не является поводом отказываться от вакцинации – Центр общественного здоровья

Только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. Об этом 18 марта заявили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Центре подчеркивают, что антитела, которые вырабатываются в организме против коронавируса SARS-CoV-2, появляются уже в течение первых нескольких дней после заражения, а их наличие указывает на то, что человек был инфицирован SARS-CoV-2 независимо от течения заболевания (бессимптомная, легкая или тяжелая формы).

“Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. Согласно данным лабцентров, по состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 человека, которые снова заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от двух до восьми месяцев”, – отметил он.

Вместе с тем, как подчеркивают в Центре, вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смертность.

“Исследования показывают, что после вакцинации количество вируса в дыхательных путях значительно меньше по сравнению с теми людьми, которые еще не получили прививки. Соответственно, если количество вируса меньше, у людей не развиваются симптомы, а это негативно влияет на распространение вируса. Это, в частности, подтверждается данными из Израиля”, – отметили в ведомстве.

По данным Минздрава на 19 марта в Украине прививку против коронавируса получили 92,7 тыс. человек. Полностью завершил вакцинацию, получив две дозы, один человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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