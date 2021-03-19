 

Наличие антител от COVID-19 не является поводом отказываться от вакцинации – Центр общественного здоровья

19.03.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. Об этом 18 марта заявили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Центре подчеркивают, что антитела, которые вырабатываются в организме против коронавируса SARS-CoV-2, появляются уже в течение первых нескольких дней после заражения, а их наличие указывает на то, что человек был инфицирован SARS-CoV-2 независимо от течения заболевания (бессимптомная, легкая или тяжелая формы).

“Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. Согласно данным лабцентров, по состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 человека, которые снова заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от двух до восьми месяцев”, – отметил он.

Вместе с тем, как подчеркивают в Центре, вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смертность.

“Исследования показывают, что после вакцинации количество вируса в дыхательных путях значительно меньше по сравнению с теми людьми, которые еще не получили прививки. Соответственно, если количество вируса меньше, у людей не развиваются симптомы, а это негативно влияет на распространение вируса. Это, в частности, подтверждается данными из Израиля”, – отметили в ведомстве.

По данным Минздрава на 19 марта в Украине прививку против коронавируса получили 92,7 тыс. человек. Полностью завершил вакцинацию, получив две дозы, один человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Тихановская: Задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь

16.07 / Правозащитники: слово «измена» в России может означать все, что угодно

14.02 / Смерть трех военных на Донбассе. Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту небрежного отношения к службе

17.08 / Число умерших от COVID-19 в Индии превысило 50 тысяч

09.01 / “Хочу, чтобы он ушел”. Первый сенатор-республиканец призвала к отставке Трампа

14.08 / Times – британским полицейским разрешили задерживать людей, подозреваемых в шпионаже

01.02 / В Госдуме пояснили закон о запрете мата в соцсетях

28.11 / В Великобритании более чем 1300 человек ошибочно получили положительный тест на COVID-19

02.08 / Пятый день подряд в Украине регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19

07.07 / Гривна снова подешевела по отношению к евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска