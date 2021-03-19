“Россия платит настоящую цену за агрессию в Украине” – экс–посол США в Украине о санкциях против РФ

Санкции США в отношении РФ нужны, и они эффективны, в частности, для прекращения войны на Донбассе. Об этом 18 марта в эфире телеканала “Дождь” заявил посол США в Украине (2003–2006 годы) Джон Хербст.

Он отметил, что, по данным Международного валютного фонда, ежегодно санкции отнимают у ВВП России 1-1,5%. На протяжении нескольких лет эта сумма становится очень значительной, в итоге у РФ меньше ресурсов для ведения агрессивной политики, подчеркнул Хербст.

“Я считаю санкции очень эффективными, речь идет не только о том, что российские офицеры еще воюют на Донбассе. Речь идет о том, что Россия платит настоящую цену за их агрессию в Украине… В результате санкций в РФ есть меньше ресурсов, чтобы вести агрессивную политику”, – сказал дипломат.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Первые экономические санкции США в отношении РФ из-за агрессии против Украины были введены в 2014 году.

Речь идет об указах: №13660 от 6 марта 2014 года – о санкциях и заморозке активов частных и юридических лиц, ответственных за “подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности”; №13661 от 16 марта 2014 года – о блокировании активов частных лиц или организаций, связанных с российским правительством; №13662 от 20 марта 2014 года – о секторальных санкциях в отношении российских энергетических, металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий; №13685 от 19 декабря 2014 года – о санкциях в отношении Крыма; №13849 – о санкциях против России, предусмотренных законом “О поддержке свободы Украины” (UFSA) от 2014 года и законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA).

В начале марта 2021 года президент США Джо Байден продлил ограничения еще на год. “Действия и политика правительства Российской Федерации, в том числе заявленная [Россией] аннексия Крыма и применение силы в Украине, продолжают создавать чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США”, – отмечал глава Белого дома.

—