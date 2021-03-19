 

Полиция США расследует обвинения в изнасиловании против Арми Хаммера

19.03.2021, 14:22, Новости дня
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Полиция Лос-Анджелеса (США) начала расследование в отношении американского актера Арми Хаммера, обвиненного в совершении изнасилования. Об этом 18 марта со ссылкой на заявление полиции сообщило издание The New York Times 

Об этом расследовании стало известно после того, как женщина, представившаяся Эффи, во время видеоконфренции рассказала, что в 2017 году была изнасилована акт

Она рассказала, что Хаммер в течение четырех часов насиловал ее, бил по лицу и головой о стену, а также хлыстом по ступням. 

Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер, комментируя ее заявления, заявил, что все сексуальные контакты его клиента совершались по взаимному согласию.

ВИДЕОВидео: CBS Los Angeles / YouTube

В феврале 2021 года таблоид Daily Mail сообщил, что в сети были опубликованы скриншоты частной переписки, участником которой якобы был актер. В обнародованных фрагментах разговора человек, которого идентифицировали как Хаммера, писал, что является каннибалом и заявлял собеседнице, что хочет выпить ее кровь.

После публикации этих скринов Хаммера обвинили в насилии несколько бывших партнерш, сообщает Page Six.

Хаммер известен ролями в фильмах “Социальная сеть”, “Агенты А.Н.К.Л.”, “Назови меня своим именем”. 

Хаммер был женат на телеведущей Элизабет Чэмберс. В браке у пары родилось двое детей. Летом 2020 года супруги инициировали развод. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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