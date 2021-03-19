 

“Это капец какой-то”, “Найдите 10 отличий”. Ставшая мамой Фролова показала тело до родов и после

19.03.2021, 14:22, Новости дня
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Украинская телеведущая Василиса Фролова 19 марта в Instagram опубликовала коллаж из двух селфи-снимков, для которых позировала в клетчатой пижаме. На первом фото она запечатлена в с обнаженным животом на позднем сроке беременности, на втором – с новорожденным сыном Родином на руках.

“До / после”, – написала телеведущая.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Пост Фроловой прокомментировали подписчики.

“Чудесные и нежные фото”, – отметила viktorik_torik.

“Найдите 10 отличий”, – написала бывшая модель Маша Манюк.

“Это капец какой-то…” – заявила режиссер Тоня Ноябрева.

Фролова сообщила о беременности в ноябре 2020 года. В день своего 43-летия ведущая узнала, что у нее родится сын. Отцом ребенка, по словам Фроловой, является “известный телевизионный продюсер”. 7 марта Фролова родила первенца, которого назвала Родионом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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