 

Испания стала шестой страной в мире, где легализовали эвтаназию

19.03.2021, 14:22, Новости дня
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Испания вошла в список стран мира, узаконивших эвтаназию, депутаты 18 марта приняли соответствующий закон. Об этом говорится в сообщении парламента по итогам заседания. 

Инициативу поддержали 202 из 350 парламентариев. Телеканал Euronews уточнил, что попросить об эвтаназии может любой совершеннолетний гражданин Испании или имеющий вид на жительство в королевстве.

Но есть ряд условий. Пациент должен сделать запрос лично и в письменной форме. Его рассмотрит специальная врачебная комиссия в течение пяти недель. За это время человек должен не менее четырех раз подтвердить желание, он может отозвать заявление в любой момент. Эвтаназию проведут в медучреждении, либо на дому. Медицинские работники вправе отказаться от участия в процедуре.

Испания стала шестой страной в мире и четвертой в Европе, которая легализовала эвтаназию. На сегодняшний день эвтаназия узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге. В Швейцарии и в некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не разрешены на законодательном уровне.

В январе этого года закон о легализации эвтаназии принял парламент Португалии. Конституционный суд станы 16 марта признал его противоречащим основному закону страны. Законопроект вернули в парламент, который теперь должен будет изменить в нем некоторые формулировки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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