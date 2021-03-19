 

Короткие перерывы названы полезными для снятия усталости и вовлечения персонала в работу

19.03.2021, 14:20, Разное
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Ученые рекомендовали работодателям позволять своим сотрудникам делать короткие перерывы в течение дня, поскольку они повышают мотивацию и эффективность персонала. Микроперерывы дают возможность мозгу «освежиться» и отвлечься от однообразной работы.
В большинстве случаев у офисных работников есть лишь один продолжительный перерыв, предназначенный для приема пищи. Но даже это время персонал может использовать, сидя за смартфоном или компьютером, что не дает мозгу отдохнуть. А если руководство видит, что работник часто ходит на перекур или прогуливается по офису, то его могут посчитать бездельником, но исследователи с этим не согласны.

Они изучили 98 сотрудников из американских компаний и 222 — из южнокорейских фирм. Исследование заключалось в том, что работникам ночью не давали спать, чтобы вызвать у них усталость утром. Очень часто им приходилось пользоваться микроперерывами (microbreaks). Однако при этом специалисты наблюдали, что их продуктивность и эффективность была выше, чем у тех, кому ночью позволяли спать. Они были вовлечены в рабочий процесс, а к концу дня у них не было сильной усталости.

По словам ученых, короткие промежутки необходимы для распределения запаса энергии в течение дня. Особенно важен этот процесс при недосыпе, когда с утра человеку не хватает энергии. Кроме того, работник должен сам решать, когда ему делать микроперерыв.

Источник: www.vesti.ru



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