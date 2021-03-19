 

Названы восемь самых вредных пищевых привычек

19.03.2021, 14:20, Разное
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Специалисты назвали восемь самых вредных пищевых привычек, которые негативно сказываются не только на самочувствии, но и на внешнем виде, а также на продолжительности жизни. Чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, важно сбалансировать свой рацион питания.
Ошибкой считается частое увлечение диетами, этот тренд остался далеко в прошлом. Некоторые жительница практиковали несколько режимов питания для снижения веса, но в итоге они могли даже набрать килограммы, а не сбросить. К тому же нельзя исключать из рациона жиры, поскольку за счет них обеспечивается защита внутренних органов. Именно данные элементы препятствуют попаданию в организм токсинов.
Дефицит белка негативно сказывается на самочувствии человека, поскольку выступает в роли главного строительного материала. Как следствие, наблюдается нехватка аминокислот и других полезных элементов.

Также не стоит становиться сыроедами, поскольку человек при таком режиме питания недополучает В12. На самочувствие негативно сказывается чрезмерное увлечение рафинированной едой. Из рациона лучше исключить снеки и фастфуд.

Важно соблюдать питьевой режим, в частности, в день употреблять 1,5-2 литра жидкости. Специалисты не призывают отказаться от кофе, но пить его лучше максимум одну чашку в день.

Источник: www.infox.ru



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