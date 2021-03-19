NI составил список самого смертоносного оружия ВМС США

Военные эксперты из издательства The National Interest составили список самого смертоносного оружия Военно-морских сил (ВМС) США. В него вошли четыре наименования, по мнению экспертов, являющихся самыми передовыми боевыми единицами.

Так, на первом месте оказался пистолет немецкого производства Mark 23. В нем вместо традиционных 9-миллиметровых патронов используются усиленные боеприпасы .45 ACP. Другое стрелковое оружие оказалось на третьем месте. Речь идет о самозарядной крупнокалиберной снайперской винтовке Barret M82 и всех ее производных. Она использует массивный патрон .50 BMG, которым цель можно поразить на расстоянии 1,8 километра.

Второе место заняла атомная подводная лодка типа Columbia. Ее называют самой мощной субмариной в мире, способной уничтожить целую планету благодаря ракетному арсеналу семейства Trident. Четвертое место военные аналитики присвоили палубному истребителю пятого поколения F-35C Lightning II.

Источник: lenta.ru