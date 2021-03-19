Памфилова вошла в путинскую квоту членов ЦИК

Президент Владимир Путин сформировал свою пятерку членов Центризбиркома, в которую вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова, сообщил источник.

Таким образом, президент завершил формирование нового состава ЦИК, передает ТАСС.

В президентский список вошли также Павел Андреев из Общественной палаты России, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Напомним, полномочия действующего состава ЦИК заканчиваются марте. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначает президентом, пять – Совет Федерации, еще пять выдвигает Госдума. Члены ЦИК избираются на пять лет.