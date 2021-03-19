Мнение: Ослепление золотым шитьем: Выставка платьев императриц из Эрмитажа приехала в Москву

В Историческом музее в среду открылась выставка "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа" (до 16 июля).

Ура, девчонки! У нас появилась возможность легко и без усилий полюбоваться нарядами, которыми щеголяла самая элегантная женщина из династии Романовых – императрица Мария Федоровна (II), а также платьями и мундирами других членов семьи (они, правда, не так щеголяли). Еще есть придворные и военные мундиры, а также множество модных аксессуаров. Экспозиция дополняется портретами того времени.

Эти платья императрицы, которые чудом сохранились в Зимнем дворце после революции — это маленькие шедевры моды своей эпохи. Мария Федоровна заказывала их у лучших кутюрье своего времени и, конечно, не скупилась.







Мария Федоровна с укоризной смотрит со своего портрета на любопытствующих. Мы же, глядя на ее портреты, можем увидеть, какими роскошными драгоценностями это дополнялось.





Есть и портреты свойственников — вот Зинаида Юсупова и ее легендарная жемчужина "Пелегрина", одна из крупнейших в мире.

Вещи из гардероба Зинаиды тоже есть — вот например, этот маскарадный костюм, о котором Марьяна рассказывала.

Много портретов и посторонних лиц, которые просто передают модный флёр эпохи.

Боже, что за талии.

Привезли несколько форменных фрейлинских платьев, которые имели разные цвета, потому что де факто являлись женскими мундирами при дворе. .

На заднем плане вы видите пресс-показ с бардаком и бесчисленными операторами.

Шлейфы этих придворных платьев 2-й половины 19 века — это нечто непредставимое. Как они передвигались? Фланировали?





Из детского гардероба привезли только одну вещь какой-то из последних великих княжен. Обратите внимание, платье расшито серебряными одуванчиками, едва видными.

Отдельный зал посвящен свадьбам. Это фрагмент полотна Туксена про венчание Николая II.

Затылок АФ виден слева. Меня же более заинтересовали придворные дамы, наверняка это портреты конкретных.

Тут ближнее бело-серебряное платье – это свадебное. А дальнее — белое платье МФ, свадьбу специально устроили в ее день рождение, чтобы она на один день могла сменить строгий траур по недавно умершему мужу А3 на "белый траур".

У Мф, кажется, шлейф-то длиннее, чем у невесты. Ну, или просто так поставили манекены. что иллюзия.





Придворных мундиров, включая арапов и казаков тоже достаточно, но я их отдельно особо не снимала — их привозили уже на выставку "Коронации в Кремле", так что эта съемка у меня где-то есть. Поэтому всего несколько кадров из "мужского" раздела.

Юношеские мундиры Романовых. Носили ли и мужчины корсеты?

Платья в центре – опять МФ. Какая талия!





В центре опять красное платье Юсуповой, которое было выше; второе – Гендриковой, потрясающе расшитое жемчугом.

Маскарадные, под Ренессанс. По бокам – ошеломительная коллекция вееров императрицы Марии Федоровны.





Отдельный зал отведен интимному быту. Здесь в витрине – домашнее платье императрицы, еще там же выставлены ее ночные рубашечки, а также ночная сорочка мужа, халаты, пеньюары, домашние тапочки.

Коллекция шляпок Марии Федоровны. Фрагмент коллекции шляпок. Убивает наповал. Есть как будто из фиалок сделанная, есть как будто из анютиных глазок.

Коллекция туфелек императрицы Марии Федоровны. Когда слов просто нет.

Под шкафом с туфлями (обратите внимание, кто-то из монтажников забыл рулетку), несколько выдвижных ящиков. В одном из них — знаменитый веер, расписанный изображением ландышей.

Но во всех других — чулочки императрицы Марии Федоровны! Их множество, всю съемку не выкладываю. Она подбирала их по цвету точно к туфлям. Красные – были!



А вот туалетный столик.

Издан не очень толстый каталог к выставке.

А также в музее сделали вот такую чудесную игру для девочек всех возрастов!

Выставка проходит в залах бывшего музея Ленина (музея 1812 года), рядом с главноым зданием ГИМа.

Сайт выставки

https://shm.ru/shows/27513/