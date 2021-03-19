Валерий Меладзе впервые прокомментировал скорое рождение своего шестого ребенка

15 марта Альбина Джанабаева объявила через Instagram, что скоро снова станет мамой. Для 41-летней певицы будущий ребенок станет третьим, а вот для ее мужа, 55-летнего Валерия Меладзе, — уже шестым. Несколько дней артист хранил молчание, но несколько часов назад все же прокомментировал скорое прибавление в семействе, опубликовав новое фото в социальных сетях.

Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул,

– написал он под снимком с тремя дочерьми от первого брака.

Валерий Меладзе с дочерьми Ингой, Софьей и Ариной

Напомним, певец и музыкант Валерий Меладзе и певица, экс-солистка группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева воспитывают двоих общих детей. Их первый сын, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе. 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой.

Бывшая жена подарила Валерию трех дочерей: Ингу, Софью и Арину. В прошлом году Валерий Меладзе с дочерьми снялся для одного из номеров HELLO!. Большое интервью о семье, воспитании детей и разнице поколений читайте тут. С Ириной Меладзе артист развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака. В том же году Валерий расписался с Альбиной Джанабаевой. Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, артисты дали HELLO! – полную версию читайте здесь. А историю любви Валерия и Альбины от первого лица – здесь.

Валерий очень ответственный человек. И то, что мы выбрали друг друга, – это было осознанное решение, которое не сняло с него ответственности по отношению ко всем тем, с кем его связала жизнь, – рассказывала тогда Альбина.

Альбина Джанабаева