Разговор Путина с Байденом может состояться “в любое удобное время” для президента США – Кремль

Разговор президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может состоятся 22 марта или “в любое удобное время” для президента США. Об этом 19 марта сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену поговорить в “прямом эфире” 19-го или 22 марта.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

По словам Пескова разговор Путина с Байденом может пройти в различных форматах, как на открытых платформах, так и закрытых.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что речь идет не о дебатах, а о диалоге. Песков отметил, что у лидеров двух стран “много вопросов друг у другу”, в частности они могут обсудить тему двусторонних отношений.

Как заявил Песков, для переговоров Путина с Байденом “еще остается вариант с понедельником (22 марта. – “ГОРДОН”) или остается еще вариант в любое удобное время для президента США”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта Псаки заявляла, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

После избрания президентом Байден провел один телефонный разговор с Путиным – в январе. Во время беседы, по данным Белого дома, Байден подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины.

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