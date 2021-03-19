Политолог Быков: Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма

Украина получила важный сигнал от Вашингтона о том, что разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы президента, но при этом разведка увидела, что президент РФ Владимир Путин был в курсе действий нардепа Андрея Деркача, против которого Соединенные штаты ввели санкции, и его попыток скомпрометировать нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом пишет в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга “Инполит” Сергей Быков.

“Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. [Исключенный из фракции “Слуги народа” нардеп Александр] Дубинский и Деркач уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями. А для Банковой открыт коридор возможностей – нейтралитет в позиции американских выборов таки сработал. Офис президента кадрово усиливает международное направление. Оксана Маркарова отправлена послом Украины в США, заместителем в ОП взят Игорь Брусило. Маркарова должна работать с демократическим лобби в США, а Брусило содержательно готовить визиты президента, наполняя их смыслом. Эти кадровые решения были тактическими ходами [главы Офиса президента] Андрея Ермака, который отвечает за международку. Усиление работы на американском направлении напрямую влияет на важный аспект действий Офиса президента”, – отметил политолог.

Он напомнил, что сейчас готовится разговор советников глав Нормандского формата, но Россия пытается заблокировать беседу, оттягивая ее с целью не допустить встречу лидеров стран, которую Украина хочет провести уже весной.

“Отсюда и позиция российской стороны касательно информации о мирном плане для Донбасса, озвученной Ермаком. Ермак продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс и параллельно усиливает взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине. [Нардеп от ОПЗЖ Виктор] Медведчук, санкции против телеканалов, деолигархизация, исключение Дубинского из “Слуги народа”, расследование подписания Харьковских соглашений, запуск “Крымской платформы” и кадровое усиление на американском направлении – это все тактика ОП. Очевидно, что Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма”, – считает Быков.

https://www.facebook.com/bykov.inpolit/posts/2422319831247863

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