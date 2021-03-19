 

“Люблю себя такой, как я есть”. 47-летняя Клум выставила голую грудь

19.03.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

47-летняя немецкая модель Хайди Клум 18 марта поделилась в Instagram роликом, в котором показала половину лица с использованием фильтра, а вторую – без.

“Одним щелчком мыши я получаю макияж на лице, кожу без пор и действительно длинные ресницы за секунду. В наши дни это так просто. И тем более важно не упускать из виду реальность. Я люблю себя с фильтром и без него! Иногда мне просто нравится играть с разными фильтрами, но не меньше мне нравится показывать себя такой, как я есть”, – написала она. 

В ролике Клум предстала с голой грудью, прикрыв ее нижнюю часть полотенцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Генсек НАТО заявил, что провел “хороший разговор” с Зеленским

12.10 / Опубликована информация о новой версии смартфона Samsung Galaxy

05.07 / Количество выздоровевших от коронавируса в Москве выросло на 561 человека

05.11 / Назван влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

15.10 / Глава Минэкономразвития назвал причины давления на рубль

19.10 / Зеленский назначил посла Украины в Финляндии

01.09 / Названа стоимость игрового IPS-монитора ASUS в России

24.08 / Заседание группы Конституционного комитета Сирии приостановлено из-за коронавируса

24.06 / Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

30.01 / Ватиканские музеи решили открыть для посещения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска