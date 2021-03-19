“Люблю себя такой, как я есть”. 47-летняя Клум выставила голую грудь

47-летняя немецкая модель Хайди Клум 18 марта поделилась в Instagram роликом, в котором показала половину лица с использованием фильтра, а вторую – без.

“Одним щелчком мыши я получаю макияж на лице, кожу без пор и действительно длинные ресницы за секунду. В наши дни это так просто. И тем более важно не упускать из виду реальность. Я люблю себя с фильтром и без него! Иногда мне просто нравится играть с разными фильтрами, но не меньше мне нравится показывать себя такой, как я есть”, – написала она.

В ролике Клум предстала с голой грудью, прикрыв ее нижнюю часть полотенцем.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

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