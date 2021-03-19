Случевский: Вчера у “Динамо” не нашлось лидера, который попытался бы “переломить хребет сюжету игры” с “Вильярреалом”

“Как это ты до ворот добежал?”

Знаменитая, вошедшая в историю отечественного футбола подколка тогдашнего главного тренера сборной Украины Олега Владимировича Блохина в адрес своего опорного полузащитника Андрея Гусина после его гола в ворота чемпионов Европы греков, означала не только шутку, не только радость самого наставника, всех игроков и болельщиков.

Блохин этими вроде не самыми подходящими словами дал понять, что Андрей этим забитым мячом практически поставил точку над “і” в выполнении сверхзадачи – добыть путевку на чемпионат мира в Германии.

Но самый важный смысл такой подначки – тренерское восхищение “Гусем”. В нужную минуту, в нужном месте у нашей команды появился тот, кто решает судьбу и определяющего момента, и судьбу всей команды. В нужный момент появился лидер!

Да, тогда, 8 июня 2005 года в Пирее, городе-спутнике Афин, такой лидер проявился. Вчера же в испанской “Королевской деревне” – так буквально переводится название города-спутника Валенсии Вильярреала – такого лидера, пытавшегося, как Гусин, “переломить хребет сюжету игры” так и не нашлось.

И это горькое признание при всей моей симпатии к нынешней молодой и, надеюсь, очень перспективной динамовской дружине.

Более того, признаюсь: я (и не только я один) считаю, что следующие матчи динамовцев в чемпионате Украины важнее этой игры с испанской “желтой субмариной”, так как на кону золото первенства. А оно более реально, чем завоевание Кубка Европы в нынешнем сезоне. Оттого я расстроился не от самого поражения, а от того, что вчера не нашлось нового Гусина.

Давайте все же о хорошем. Еще раз вспомним этот гол Андрея Леонидовича грекам, забитый в самом конце того исторического матча. Вспомним в фотографии одного из лучших украинских спортивных фотокорреспондентов Николая Бочека, которому удалось очень точно передать психологию Гусина за миг до гола.

Фото: zbirna.com

Источник: “ГОРДОН”

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