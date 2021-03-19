Частный детектив заявил, что по заказу таблоида незаконно собирал информацию о будущей супруге принца Гарри Меган

Американский частный детектив Дэниэл Хэнкс в интервью британскому телеканалу BBC сообщил, что британский таблоид The Sun заплатил ему за сбор информацию о будущей герцогине Сассекской Меган в период, когда она только начинала встречаться с британским принцем Гарри. Об этом 18 марта сообщается на сайте канала.

Детектив заявил, что для получения запрашиваемой таблоидом информации использовал незаконные методы, не уточнив при этом, какие именно. В такой способ он получил доступ к персональным данным, включая номер социальной страховки избранницы принца Гарри.

Редакция BBC, ознакомившись с копией отчета, предоставленного детективом таблоиду сообщает, что кроме номера социального страхования в нем указан телефонный номер избранницы принца Гарри, место ее проживания и информация о членах семьи.

Представители таблоида, отмечается в публикации, не стали отрицать сотрудничество с Хэнксом, но подчеркнули, что он должен был выполнить задание, не нарушая законодательство.

Детектив заявил, что предоставленная им информация о будущей жене принца Гарри за исключением номера страхового свидетельства могла быть самостоятельно получена журналистами таблоида,

Представитель герцога и герцогини Сассекской в ответ на признание Хэнкса отметил, что прецедент должен заставить медиаиндустрию отказаться от применения “хищных методов” в работе.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США. В феврале 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила проживающих в США принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, а также о травле со стороны британских СМИ, с владельцами которых судились.

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