 

Врачи назвали «тихие» симптомы повреждения почек

19.03.2021, 13:30, Разное
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Врачи назвали «тихие» симптомы, которые могут указывать на повреждение почек. Зачастую они ведут к развитию хронических патологий.
Многие люди могут даже не догадываться, что у них имеются проблемы с почками. Не исключено, что у них развиваются заболевания, угрожающие жизни. Нередко патологии вскрываются только при наличии критических обстоятельств. Важно обратить внимание на кожный зуд, постоянную усталость, отсутствие аппетита, отеки и скачки артериального давления. Все это может указывать на то, что почки работают неправильно. При появлении данной симптоматики необходимо сразу же обратиться к врачу.

Основная задача парного органа – детоксикация организма, кроме продуктов распада выделяются элементы, ответственные за нормальный кислотно-щелочной баланс. Если почки не справляются с возложенными на них функциями, ключевые процессы нарушаются.

Источник: www.medikforum.ru



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