 

Жириновского рассердил выпад Байдена в сторону России

19.03.2021, 13:30, Разное
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Высказывания президента США рассердили Владимира Жириновского. В своем Telegram-канале он раскритиковал выпады Джо Байдена в сторону России, отметив, что подобные угрозы не пройдут безнаказанно.
Новоизбранный президент Соединённых Штатов Америки недавно дал интервью одному из национальных телеканалов. В нем Джо Байден ответил на ряд вопросов, в том числе и относительно РФ и ее властей. Высказывания главы одного из сильнейших государств планеты стали шоком для многих, поскольку носили явно не дипломатический характер. Интернет-просторы заполнили осуждающие комментарии к сложившейся ситуации как от политиков и общественных деятелей, так и от рядовых граждан.

Критически отнёсся к спичу американского президента и Владимир Жириновский. На страницах своего Telegram-канала он выразил свое отношение к Джо Байдену после его «умопомрачительного» поступка с оскорблением России. Парламентарий назвал абсурдными подобные заявления от только вступившего на должность главы государства. Подобное поведение недостойно политика столь высокого ранга, тем более учитывая ядерный статус США и РФ. Руководитель ЛДПР напомнил, что именно Вашингтон «залил кровью» страны Востока. Последствия их вмешательства в дела других государств сейчас разгребает вся Европа, вынужденная принимать толпы беженцев. Не забыл упомянуть Жириновский и о пытках в тюрьмах вроде Гуантанамо, сравнив их со средневековой инквизицией. Не отличается гуманностью и внутренняя политика Соединённых Штатов, так как основаны они «на могилах индейцев».

Администрацию президента США российский политик назвал настоящими убийцами, устроившими «ад на земле». Как предложил Жириновский, Байден может не отдавать отчёт своим словам и действиям. Однако в любом случае его высказывания дорого обойдутся Белому дому, что отразится уже на ближайших очередных переговорах по международной безопасности. Ни один недруг России, уверен лидер либерал-демократов, не сможет безнаказанно угрожать Москве. Как пишет «Политэксперт», россияне всегда умели сплотиться перед любыми вызовами.



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