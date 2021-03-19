 

Российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» пропала с радаров НАТО

19.03.2021, 13:30, Разное
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Военные НАТО не могут найти российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону», вышедшую на боевое дежурство в Средиземное море. Радары их систем обнаружения не в состоянии ее зафиксировать.
Поиски российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» в Средиземном море длятся уже неделю, но никаких результатов Североатлантический альянс не получил. При этом экипаж субмарины выходит на связь с командным пунктом, отметили представители российского военного ведомства.

У Североатлантического альянса НАТО имеется широчайший спектр систем обнаружения, позволяющих найти любой военный объект в океане или море. Но уровень технологии скрытности у подводной лодки «Ростов-на-Дону» оказался для них слишком высоким и превзошедшим все ожидания. На сегодняшний день все шесть лодок Черноморского флота патрулируют свои участки в море.

Источник: www.fontanka.ru



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