 

Роскомнадзор заявил об отсутствии реакции Twitter на требование ведомства

19.03.2021, 13:24, Новости дня
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Компания Twitter никак не реагирует на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook), – к ним тоже имеются претензии. Но к Twitter их больше, они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории РФ эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.

Роскомнадзор, отметил Зайцев, будет ждать месяц, после чего будет готов предпринять другие меры в отношении соцсети.

Ранее Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается.



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