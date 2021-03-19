Решение ЦБ по ключевой ставке не повлияло на курс рубля

Курс рубля практически не отреагировал на решение Банка РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 4,5%.

По данным на 13.31 мск, рубль находился на уровне 73,79 рубля за доллар и 87,79 рубля за евро, тогда как до публикации решения ЦБ курс доллара составлял 73,76 рубля, а евро – 87,8 рубля, передает ТАСС.

Банк РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.