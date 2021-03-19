Минспорт счел хронической проблему неучастия российских футболистов в Олимпиадах

Неучастие российских футболистов в финальных олимпийских турнирах является хронической проблемой, сообщил на заседании коллегии Министерства спорта директор департамента спорта высших достижений Алексей Морозов.

Последний раз отечественные футболисты имели возможность выступать на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, где они завоевали золотые медали. С тех пор представители этого вида спорта ни разу не прошли квалификационный отбор.

«В Токио мы не будем представлены в девяти видах спорта. В тех же софтболе, бейсболе и хоккее на траве – налицо хроническая ситуация. По футболу приняты очень серьезные меры на федеральном уровне, есть «Стратегия-2030». В 2024 году мы сделаем анализ, посмотрим, как будут реализованы мероприятия», – передает ТАСС слова Морозова.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.