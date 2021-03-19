Мнение: Альфа-Банк начал охоту на телефонных мошенников

Таки началось. Альфа-Банк пообещал миллион рублей за информацию о жуликах, которые звонят от имени банковских сотрудников, предлагая спасти деньги клиентов на «безопасных счетах». Для начала банк выделил 5 миллионов рублей, но если дела пойдут нормально, этим наверняка не ограничится. Телефонные мошенники пока что почти не прячутся, так что в будущем цена за «голову» жулика, вероятно, сильно упадёт:

https://lenta.ru/news/2021/03/18/mil/

Традиционно передаю пламенный привет журналистам «Ленты», которые не сочли нужным опубликовать адрес почты, куда надо слать данные по жуликам. Если бы я работал в Яндексе и отвечал за рейтинги сайтов, СМИ навроде Ленты на первой странице не появлялись бы вообще. Такие СМИ портят поисковую выдачу, мешая читателям найти первоисточники новостей.

Впрочем, пост не про журналистов. До настоящего момента было очевидно, что банки даже не пытались поймать телефонных мошенников. Банки блокировали карты клиентов во время снятия крупных сумм из банкоматов, чтобы дать пенсионерам немного времени отойти от наведённого морока, но не проявляли ни малейшего интереса ни к записям разговоров с мошенниками, ни к прочим обстоятельствам преступлений.

Возможно, теперь всё изменится. Доходы Альфа-Групп даже в худшие годы исчислялись десятками миллиардов рублей, у этой структуры есть ресурсы, достаточные для поимки жуликов.

Одна из проблем заключается в том, что многие колл-центры мошенников работают из-за рубежа. Если звонки из российских тюрем остановить довольно просто, — для этого достаточно перевести расположенные рядом вышки сотовой связи в режим белого списка, — то со звонками из-за рубежа справиться будет сложнее. Потребуются скоординированные усилия банков, полиции, чиновников, политиков и операторов связи, чтобы начать блокировать трафик, исходящий из мошенник-френдли сетей.

Но есть решения и для этой проблемы. Одно из очевидных — создание базы голосов преступников. При помощи нейросетей снять индивидуальные слепки голосов с записей относительно несложно. Преступники из сопредельных стран работают сейчас в колл-центрах, так как знают, что это абсолютно безопасно. После создания базы голосов мошенники осознают, что их теперь могут арестовать в любой момент: при пересечении границы с цивилизованным государством или, например, после начала сотрудничества местной полиции с российскими банками. Перспектива выдачи в Россию, где на них будет уже готово целое досье с записями их голосов, сделает преступный промысел значительно менее привлекательным.

В общем, при наличии ресурсов и желания победить телефонных мошенников вполне возможно. И потому было бы очень здорово, чтобы в России был принят закон по примеру американского: чтобы за любое мошенничество с картами полную ответственность нёс банк. Чтобы пенсионерка, которая перевела жуликам два миллиона рублей, могла в течение двух недель прийти в банк и написать заявление: так и так, меня обманули, верните деньги. Принятие такого закона взбодрит российские банки и побудит их начать бороться с мошенниками с должной энергичностью.

Раз уж мы заговорили про США, посмотрим, как обстоят дела с преступностью в стране контрастов. Ярко светит солнце над Лас-Вегасом, но не радует оно ласвегасцев. Вот свежее видео. Белый интернет-стример гуляет по улицам с телефоном, отпускает фривольные комплименты девушкам, те улыбаются и говорят «спасибо». Вскоре на стримера выливают пиво какие-то негры, а потом требуют с него денег за пролитое пиво. Стример вступает с неграми в перепалку, те начинают его грабить, выхватывая из его рук технику. Стример отказывается отдать им кошелёк, и тогда один из негров бьёт его ножом. Так как всё происходит в прямом эфире, скорая спасает раненого, а полиция почти сразу находит преступников:

https://www.youtube.com/watch?v=F6A6S5HLoDI

Обычная американская история. Характерный колорит этой истории придаёт тот факт, что местные СМИ выставили виновным… белого. Дескать, ходит, как Варламов в Ставрополе, суету наводит. Цитирую:

https://networkinvegas.com/moron-live-streamer-starts-fight-with-thugs-and-gets-stabbed-on-las-vegas-strip/

«Интернет-стример», которого ударили ножом, похоже, провоцировал и преследовал людей на Лас-Вегас-стрип, транслируя в прямом эфире свои выходки для нагнетания ажиотажа в социальных сетях. Он прямо говорит, что находится там, чтобы получить «удовлетворение», прежде чем начать кричать на двух черных мужчин, которые только что бросили в него пиво, спускаясь по эскалатору рядом с Хармоном и бульваром Лас-Вегас. Спор быстро вышел из-под контроля, и самопровозглашённый инфлюенсер был ранен в ногу двумя преступниками.

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В тот момент, когда УКП Лас-Вегаса начало платить блогерам, чтобы они приезжали в Лас-Вегас, мы знали, что всё будет еще хуже. Как мы сообщали ранее на этой неделе, один из проплаченных «инфлюенсеров» был недавно арестован за нападение на водителя Убер на видео.

Хотя этот так называемый стример, который спровоцировал неприятности в выходные, не кажется одним из идиотов, нанятых R&R Partners и УКП Лас-Вегаса, он подходит под типаж людей, которые сейчас приезжают сюда из-за этой идиотской рекламной кампании. Теперь у нас есть не только жестокие преступники и головорезы, нападающие на туристов, но и искатели славы из Интернета, которые приходят сюда, пытаясь прославиться, и провоцируют ещё больше неприятностей. Просто замечательно!

PS. Всё, что связано с платежами через интернет, сейчас в зоне риска. Вот, например, даму попытались надуть при помощи БлаБлаКар, и только везение помогло ей не лишиться всех лежащих на карте денег. Мошенник в итоге оказался настолько любезен, что поделился с заметившей крючок жертвой некоторыми секретами мастерства:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2959929464250790&id=100007012964001

Из этого следует простой вывод. Можно соблюдать нехитрые правила предосторожности: например, представляться в интернет-магазинах Виссарионом вместо Василия, чтобы мошенники выдавали себя с первых же слов. Но один из самых надёжных барьеров между вашими деньгами и счетами жуликов — виртуальная карта для интернет покупок. Закинули туда немного денег, и можете слегка выдохнуть: даже если мошенники завладеют данными этой карты, все ваши деньги они оттуда не утянут.