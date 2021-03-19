 

Элеонора Севенард и Денис Родькин, Тина Канделаки, Владимир Познер и другие гости светского ужина в Москве

19.03.2021, 12:52, Разное
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Вчера в арт-пространстве “Винзавод” прошел светский ужин бренда The Macallan. Первыми попробовать новый напиток под вкусный аккомпанемент из стилизованных fish & chips – картофельных спиралей с черной икрой – прибыли Владимир Познер и Надежда Соловьева, Тина Канделаки, Аркадий Новиков, Алена Долецкая, Кирилл Серебренников, Александр и Марина Раппопорт, Валерия Роднянская, Ян Яновский, Денис Родькин и Элеонора Севенард, Полина Аскери, Ксения Чилингарова, Василий Церетели и Кира Сакарелло, Илья Бачурин, Артем Королев, Константин и Ольга Андрикопулос и другие.

Владимир Познер и Тина КанделакиКирилл Серебренников и Алена ДолецкаяВалерия Роднянская, Аркадий Новиков и Алена ДолецкаяЭлеонора Севенард, Надежда Соловьева, Владимир Познер, Миранда Мирианашвили, Денис Родькин

Переступив порог пространства на “Винзаводе”, гости забыли, что находятся в Москве. Организаторы постарались перенести приглашенных в атмосферу Лондона. В ходе вечера в темноте зала клубился густой туман, который транслировала грандиозная видеопанорама. А за ними – создатели напитка, братья Рока, которые рассказали, как им удалось “дистиллировать” этот город.

По ощущениям авторов DYW: The London Edition, столица Великобритании – уникальный плавильный котел, в котором смешиваются тысячи историй и культур, рождая феноменальный стиль. Неудивительно, что гастрономические сеты вечера завораживали экзотичными сочетаниями – шеф-повару Антону Ковалькову явно удалось воплотить атмосферу Лондона. Филе-миньон и батат с перечным соусом, гребешок от братьев Рока, печеная свекла с имбирем, черной икрой и яблочная карамель из сидра сопровождали The Macallan разной выдержки. Завершился ужин пряной сливой, томленной в чае Earl Grey, с карамельным мороженым и пряничным сабле.

Тина КанделакиПолина АскериИлья БачуринКсения ЧилингароваАртем КоролевКонстантин и Ольга Андрикопулос

Тина Канделаки и Алена ДолецкаяЮрате ГураускайтеНаталья ЛучаниноваЭлеонора Севенард и Денис РодькинЕкатерина МухинаВасилий Церетели и Кира СакареллоИгорь Лантратов



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