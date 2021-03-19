«Cовершенно недопустимо» — во французской армии обнаружили последователей неонацизма

Интернет-издание Mediapart опубликовало результаты расследования, согласно которому около 50 военных французской армии — в основном из Иностранного легиона — открыто выражают свои неонацистские взгляды. Министерство обороны назвало такие случаи «совершенно недопустимыми» и обещало сурово наказывать за продвижение ревизионистской и экстремистской идеологии, пишет Le Monde.



Reuters

Выставленное напоказ тату со свастикой, поза Гитлера перед Эйфелевой башней или принуждение темнокожих детей к нацистскому приветствию: согласно расследованию интернет-ресурса Mediapart, некоторые служащие французской армии придерживаются неонацистских взглядов, пишет Le Monde.

По документально подтверждённым результатам исследования, которые приводит сайт, около 50 французских военных открыто признались в неонацистских взглядах. Большинство из них состоят на службе в Иностранном легионе, а остальные — в парашютно-десантном полку морской пехоты, пехоте и кинологическом батальоне.

Как рассказывает Le Monde, в среду Министерство обороны назвало выявленные сайтом факты «очень серьёзными» и подтвердило, что проведёт их «тщательный анализ». Во время выступления в сенате министр вооружённых сил Флоранс Парли заявила, что такое поведение «совершенно недопустимо» и является результатом «индивидуальных отклонений». По её словам, нельзя считать это массовым явлением, потому что речь идёт об «очень аномальных, но единичных случаях», которые «не являются характерными для французских военных».

Министр заморских территорий Себастьян Лёкорню выразил своё «огорчение» при виде изображений детей, которые совершают нацистское приветствие в Гайане. «Они никоим образом не отражают выдающуюся работу армии на заморских территориях, которая защищает наших соотечественников и помогает им, соблюдая наш девиз: «Свобода, равенство, братство», — подчеркнул политик.

В своём расследовании издание Mediapart усомнилось в суровом наказании, которое, по заверениям Министерства обороны, применяется при выявлении «любой вредной, отвратительной, ревизионистской или экстремистской идеологии» в армии. Ведомство подчеркнуло, однако, что нельзя быть категоричным, потому что не существует надёжного способа выявить такие отклонения. Таким образом, считает издание, Министерство надеется приуменьшить значение результатов анализа, выявившего несколько десятков случаев среди 210 тыс. военных.

Согласно заявлению оборонного ведомства, оно уже «сурово наказало» семь солдат-неонацистов, о которых сообщалось в первом расследовании Mediapart в июле прошлого года. Такие же санкции ожидают тех, на кого указывают новые данные, пишет Le Monde. В то же время Министерство подчеркнуло, что около 12 военных, на которых указывает интернет-издание в своей последней статье, «больше не связаны с армией». Со своей стороны представители Mediapart объяснили, что «почти все» отмеченные в исследовании военные во время их службы были привлечены к ответственности.