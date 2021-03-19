«Ошеломляющие цифры» — школьные издевательства превратились для Франции в настоящий бич

Более половины французов признались, что сталкивались в школе с издевательствами со стороны других учеников, пишет le Figaro. Как передаёт издание, эти цифры были опубликованы спустя десять дней после смерти 14-летней Алиши, ставшей жертвой преследования одноклассников. Хотя общественные организации уже много лет бьют тревогу, власти продолжают недооценивать масштабы этой проблемы, подчёркивает издание.



Reuters

Спустя десять дней после смерти 14-летней Алиши, которую вначале изводили, а затем ударили и столкнули в Сену двое одноклассников, ошеломляющие результаты опросов на тему школьных издевательств во Франции обретают смысл и призывают правительство отреагировать, пишет Le Figaro. Не менее 56% жителей страны сообщают, что подвергались такого рода издевательствам. 73% жертв рассказывают, что эпизоды происходили в самой школе, по дороге в школу и в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в январе Французским институтом изучения общественного мнения в сотрудничестве с ассоциацией «Рука помощи» имени Марион Фрез.

Хотя исследование фокусируется на школьном мире, оно также рассматривает ситуации преследования на работе, в семье, в отношениях и на улице. Это один из способов показать, что издевательства в школе, долгое время ассоциировавшиеся с подростковой агрессией, представляют собой общественное явление — тем более в эпоху соцсетей. «Это центральная тема, на которой должен быть построен настоящий общественный проект», — уверена Нора Фрес, основательница ассоциации «Рука помощи» и мама маленькой Марион, которая покончила с собой в 2013 году. С тех пор Нора Фрес посвятила жизнь борьбе со школьными издевательствами — предупреждая государственные органы, опубликовав книгу «Марион, 13 лет навсегда» и открыв в ноябре прошлого года при поддержке Парижского региона структуру для приёма жертв издевательств и их родителей в департаменте Эсон, в которую за последние три месяца обратились 82 ребёнка.

«Важно, что такая структура открылась в Эсоне, на территории, где банды довольно активны — они сначала устраивают травлю в социальных сетях, а затем оказываются в том же школьном учреждении», — говорит президент Парижского региона Валери Пекрес. «Если появятся новые подобные проекты, я буду рада их профинансировать», — добавляет она. По словам этих женщин, повстречавшихся в 2013 году, преследование «касается всех: как женщин, так и мужчин, как городских, так и сельских территорий», даже если это явление затрагивает, в основном, молодёжь (59% респондентов в возрасте 15—17 лет), социально незащищённые группы населения (49% «бедных», и всего 32% опрошенных с высокими доходами) и сексуальные меньшинства. Четверть французов признаются, что один из их детей был жертвой издевательств. Почти в 90% случаев они совершаются одним или несколькими учениками в учебном заведении. При этом почти половина жертв никогда не рассказывала об этом.

62% учителей рассказали, что им приходилось урегулировать ситуации с притеснением. Но в то же время 88% из них признаются в своих затруднениях с конкретными действиями из-за отсутствия подготовки, поддержки со стороны начальства или просто незнания, как поступить. «Некоторые преподаватели даже не знают, что такое TikTok!» — замечает Нора Фрес. Она также выступает за создание «единого окна», посвящённого жертвам преследований и, возможно, даже должности госсекретаря по этому вопросу.

При этом опрошенные французы считают приоритетными две меры: подготовку учителей, а также ужесточение наказания для виновников. Подавляющее большинство (92%) французов полагают, что издевательства не в полной мере принимаются во внимание государственными органами. Они также в значительной степени обеспокоены ростом киберугроз. «Кибербуллинг — это всего лишь ещё одно место для преследований, но особое место», — замечает Нора Фрес. Мать погибшей девочки была раздражена недавним «выступлением» госсекретаря по вопросам гражданства Марлен Шиаппа, обратившейся к Twitter с публичным требованием разъяснить свои методы модерации. «Я не хочу, чтобы контент удаляли. Я хочу, чтобы некоторого контента не существовало вовсе. Но для борьбы с интернет-гигантами требуется политическое мужество», — заключает она.