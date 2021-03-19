Политолог: Правосудию придется заняться ролью Рожковой в схемах Коломойского по выводу денег из “ПриватБанка”

Руководство Нацбанка Украины должно было следить за тем, чтобы из “ПриватБанка” не выводили деньги вкладчиков, но не делало этого, пишет в своем блоге на сайте “Корреспондент” директор Института социально-политического проектирования “Диалог” Андрей Миселюк.

“Украинскому правосудию придется заняться ролью руководителя банковского надзора Нацбанка Екатерины Рожковой в реализации схем Игоря Коломойского по выводу денег вкладчиков “ПриватБанка”, – написал эксперт. – Когда справедливо обвиняют [экс-совладельца банка Игоря] Коломойского в организации чрезвычайно масштабных и таких же чрезвычайно сложных схем вывода денег из “Привата”, практически не обращают внимания на одну очевидную вещь: один он бы не смог годами “пылесосить” из Украины миллиарды. И те, кто говорит, что во всем виноват один Коломойский, умалчивают очевидный факт: на его схемы долгое время закрывало глаза как руководство государства, так и руководство регулятора – Национального банка”, – написал эксперт.

Он добавил, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели из банка не менее $5,5 млрд.

“И вот подходим к главному: почему руководство регулятора не прекратило использование этих масштабных схем и вывод из Украины миллиардов гривен вкладчиков? Более того – сначала Нацбанк три года молча наблюдал, как владельцы “ПриватБанка” Коломойский и Боголюбов выводят из него миллиарды долларов, и не мешал этому. Затем НБУ сделал все, чтобы провести национализацию на невыгодных для Украины условиях. А когда государство национализировало “Приват” за 155 млрд грн, в третий раз ничего не сделал, чтобы вернуть налогоплательщикам их деньги. В итоге мегаафера Коломойского с “Приватом” обошлась стране более чем в 10 миллиардов долларов”, – отметил Миселюк.

Он убежден, что руководство Нацбанка знало о махинациях, но не попыталось остановить “преступный пылесос”.

“Причем не в общих чертах, а конкретно. Поскольку еще в 2015-м МВФ провел стресс-тест “ПриватБанка”. Было обнаружено, что на тот момент банк почти не имел обеспечения под выданные кредиты. Более 200 крупных заемщиков оказались, по большому счету, пустышками и “прокладками”. Причем выяснилось, что все они – фирмы Коломойского и его компаньонов. То есть гигантский корпоративный портфель банка – 137 млрд грн – это кредиты самим себе”, – написал эксперт.

Политолог подчеркнул, что этот вопрос находился в прямой ответственности именно Рожковой как руководителя банковского надзора.

Со ссылкой на свой источник он сообщил, что “взаимные наезды Коломойского и Рожковой – результат того, что они не поделили что-то крупное уже во время национализации банка. И поэтому серьезно рассорились”.

“Из Вашингтона после подозрений бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” продолжают требовать от официального Киева продолжения работы в расследовании злоупотреблений с деньгами вкладчиков этого банка. И новых результатов в этом направлении. Причем американцы ставят вопрос о ключевых действующих лицах, которые были замешаны в реализации этих схем. Поэтому есть большая вероятность того, что уже скоро отечественным правоохранителям придется заняться ролью руководителей Нацбанка. И ответить на вопрос: почему руководство регулятора позволило реализовать эти схемы и не сделало в пределах своей компетенции нужных решительных шагов для их прекращения”, – резюмировал Андрей Миселюк.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Эти судебные разбирательства продолжаются.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет об экс-главе правления Александре Дубилете, бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США.

15 марта детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу “ПриватБанка”, в деле фигурируют кроме Дубилета экс-замглавы правления банка Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина. Их подозревают в растрате 8,2 млрд грн.

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