 

“Переполнены не только больницы, но и морги”. СНБО сегодня обсудит национальный локдаун – нардеп

19.03.2021, 12:42, Новости дня
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На заседании СНБО 19 марта рассмотрят ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом заявила нардеп от “Голоса” Юлия Клименко в эфире канала “Украина 24”.

“Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги”, – сказала она.

По словам Клименко, на СНБО должны обсудить, какие ограничительные меры вводить.

“Поэтому вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО”, – сказала Клименко.

О том, что сегодня планируется заседание СНБО, сообщал “РБК-Украина” со ссылкой на источник в Офисе президента. Официально о нем не объявлялось.

Министерство здравоохранения Украины 17 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. В “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” находятся Киевская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что если большинство областей Украины окажутся в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что сейчас в общенациональном локдауне нет смысла. По его прогнозам, вспышка коронавирусной инфекции в Украине продлится до конца апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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