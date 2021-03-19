 

В Минздраве считают, что Украина уже перешла на второй этап вакцинации от COVID-19

19.03.2021, 12:42, Новости дня
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Менее чем за месяц Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавирусной инфекции, в настоящее время провакцинированы почти 93 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей. На сегодня провакцинированы 92 тыс. 713 человек”, – сказал глава Минздрава.

Степанов сказал, что в ближайшее время Украина получит дополнительные партии вакцин.

“1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ждем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac Biotech”, – проинформировал министр.

На встрече с руководством фонда ЮНИСЕФ в Украине 18 марта Степанова заверили, что в рамках глобальной программы COVAX Украина к концу марта – началу апреля получит партию из 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая – еще более 1 млн доз этой же вакцины.

“Кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку законтрактованных 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech. Обе вакцины на всех этапах клинических исследований показали очень высокие результаты. Доказанная эффективность Novavax – 89,3%, а вакцина Covaxin от Bharat Biotech показала 81%”, – добавил Степанов.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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