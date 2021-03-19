 

Санкции против России должны длиться до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые территории Украины – Науседа

19.03.2021, 12:42, Новости дня
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Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, высказался в поддержку суверенитета Украины и подтвердил непризнание Литвой аннексии Россией Крыма, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“И хотя прошло семь лет с начала военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым – это Украина”, – заявил он, выступая на украинском.

Науседа отметил, что Литва выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживает создание Крымской платформы.

“Санкции против России должны длиться до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые территории Украины. Не сомневаемся, что сильной Украине место в сильной Европе. Искренне радуемся цивилизованному выбору Украины стремиться к европейской и евроатлантической интеграции”, – добавил он.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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