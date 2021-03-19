 

Предприниматели пикетировали КГГА из-за ужесточения карантина

19.03.2021, 12:42, Новости дня
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19 марта под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошла акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений. Об этом сообщил “Цензор.НЕТ”. 

Митингующие озвучивали в микрофон свои требования. “Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели – это основа экономики, которую должны сохранить!” – заявили организаторы акции.

Они развернули баннер с обращением к мэру столицы Виталию Кличко: “Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?” Протестующие также держат плакаты, в частности, со следующими лозунгами: “Нет работы – нет налогов”, “Нет избирательному карантину”.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

У большинства митингующих флаги и накидки движения SaveФОП, организованного общественной организацией “Союз защиты предпринимательства”.

В Киеве с 20 марта по 9 апреля вводят усиленный карантин. Об этом заявил мэр, так как Кабмин призвал местные власти самостоятельно принимать такие решения, если это необходимо. Будут запрещены массовые мероприятия, работа учреждений культуры и торгово-развлекательных центров. Парикмахерским и салонам красоты разрешается работать по предварительной записи, заведениям общепита – только на вынос. 

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом жесткий карантин вводят и во Львове. Харьковская область тоже ужесточила карантин.

Министерство здравоохранения Украины 17 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. В “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” находятся Киевская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что если большинство областей Украины окажутся в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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