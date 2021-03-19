Ида Галич рассказала, что бывший муж заставил ее сменить фамилию

Бизнеследи Ида Галич была замужем за своим супругом Аланом Басиевым около года. Блогер призналась в одном из интервью, что бывший муж заставил ее сменить фамилию.

На данный момент она занята бракоразводным процессом, который должен завершиться в течение пары месяцев. После этого Ида Галич намерена вновь сменить фамилию. Поклонники удивились этому факту, так как многие активы бизнес-леди записаны именно на ее имя. Кроме этого, до официального оформления отношений пара была вместе довольно давно. На это блогер ответила, что для ее экс-возлюбленного этот вопрос был принципиальным. Ида Галич поддалась на уговоры, так как хотела угодить Алану Басиеву перед свадьбой.

Блогер призналась, что хотела, чтобы супруг полностью ощущал себя главой семьи. После оформления развода ей придется теперь окунуться в бюрократическую возню, чтобы вернуть все документы в прежний вид.

Недавно Ида Галич отметила день рождения своего сына Лео. В микроблоге Instagram она показала ряд фотографий с торжественного мероприятия. Блогер позировала с отцом своего ребенка и шикарным букетом цветов. Несмотря на развод, пара старается сохранить хорошие отношения и общаться ради сына.