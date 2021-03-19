 

Ида Галич рассказала, что бывший муж заставил ее сменить фамилию

19.03.2021, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бизнеследи Ида Галич была замужем за своим супругом Аланом Басиевым около года. Блогер призналась в одном из интервью, что бывший муж заставил ее сменить фамилию.
На данный момент она занята бракоразводным процессом, который должен завершиться в течение пары месяцев. После этого Ида Галич намерена вновь сменить фамилию. Поклонники удивились этому факту, так как многие активы бизнес-леди записаны именно на ее имя. Кроме этого, до официального оформления отношений пара была вместе довольно давно. На это блогер ответила, что для ее экс-возлюбленного этот вопрос был принципиальным. Ида Галич поддалась на уговоры, так как хотела угодить Алану Басиеву перед свадьбой.

Блогер призналась, что хотела, чтобы супруг полностью ощущал себя главой семьи. После оформления развода ей придется теперь окунуться в бюрократическую возню, чтобы вернуть все документы в прежний вид.

Недавно Ида Галич отметила день рождения своего сына Лео. В микроблоге Instagram она показала ряд фотографий с торжественного мероприятия. Блогер позировала с отцом своего ребенка и шикарным букетом цветов. Несмотря на развод, пара старается сохранить хорошие отношения и общаться ради сына.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Мнение: Как чехи сами себя предали

30.06 / Во все щели

21.07 / Ученые: Зубы позволяют определить пол останков человека точнее ДНК

09.09 / Борис Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем

19.09 / Эксперт объяснил, куда исчезают фотографии на смартфоне

02.11 / Перед выборами американцы вооружаются рекордными темпами

02.10 / Япония намерена объединить Курилы и Хоккайдо с помощью океанского песка

15.03 / Виктор Баранец: Россия обогнала США в сфере создания электромагнитного оружия

20.01 / В СИЗО Москвы нашли труп

02.10 / Крупнейшее исследование подтвердило: вакцина против ВПЧ защищает от рака шейки матки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска