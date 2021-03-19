 

Ученые назвали людей со склонностью к зависимости от онлайн-видеоигр

19.03.2021, 12:40, Разное
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Ученые выяснили, какая категория людей находится в зоне риска развития у них зависимости от онлайн-видеоигр. Особенно остро проблема стала ощущаться в условиях пандемии коронавируса, когда многие люди вынуждены продолжительное время находиться дома.
Сотрудники Школы менеджмента при Университете в Буффало разделили таких людей на три категории. Некоторые геймеры хотят ощутить игровые достижения, другие стараются сбежать от реальности, а третьи онлайн-видеоигры используют в качестве средства общения, социализируясь тем самым с другими игроками.

После опроса 400 студентов-бакалавров исследователи установили, что у третьей категории людей нет склонности к зависимости от онлайн-видеоигр. Однако для общения таким геймерам все же советуют использовать специализированные социальные сети или личный контакт. А вот у геймеров, входивших в первые две категории, наблюдались начальные признаки развития зависимости от онлайн-видеоигр.

Источник: www.medikforum.ru



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